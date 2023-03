Il Palio degli Zoccoli entra nelle scuole di Desio

Tradizione e istruzione: ora il Palio degli Zoccoli si corre anche a scuola. Il progetto coinvolge tutte le classi quinte delle scuole primarie di Desio

Il Palio degli Zoccoli entra nelle scuole portando i suoi aspetti storici, culturali e di aggregazione per coinvolgere i più giovani nel mondo della manifestazione che culmina nel primo fine settimana di giugno. Il Comitato e le Contrade del Palio degli Zoccoli di Desio hanno organizzato un’iniziativa itinerante nelle scuole desiane, precisamente rivolta a tutte le classi quinte delle scuole primarie, per promuovere e valorizzare le tradizioni locali anche attraverso la didattica, con un linguaggio letterario, personaggi in costume e alcune rappresentazioni teatrali.

“Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale le tre ideatrici di questi interventi formativi: Maria Grazia Donghi, Patrizia Luiati e Laura Vergani, impegnate nella divulgazione e valorizzazione del patrimonio storico della città – spiega l’Assessore alla Pubblica istruzione Andrea Civiero – perché il coinvolgimento delle nuove generazioni nella tradizione desiana passa anche attraverso la conoscenza della storia e delle meraviglie che rendono unico un territorio. Questi racconti hanno infatti come obiettivo quello di raccontare la nostra storia in modo semplice e coinvolgente, nella speranza che nasca in loro quella passione necessaria per mantenere vive le usanze e i costumi". Le scuole alla scoperta del Palio di Desio, questo il calendario degli appuntamenti: L'1 aprile alle 16.30 a San Carlo, il 3 aprile alle 14.30 alle Prati, il 4 aprile alle 9.30 alle Agnesi, il 12 aprile 2023 alle 15 a San Giorgio, il 14 aprile alle 10.20 alle Diaz, il 17 aprile alle 14.30 alle Prati, il 18 aprile alle 9.30 al Collegio, il 18 aprile alle 14.30 alle Dolomiti e il 27 aprile alle 9.30 alle Tolstoj. Il Palio degli Zoccoli si corre il 4 giugno Il Palio degli Zoccoli si corre il 4 giugno. Desio ricorda i caduti della battaglia del 21 gennaio 1277, con un corteo e una messa celebrata in Basilica. L’anniversario è quello della storica battaglia della notte tra il 20 e 21 gennaio 1277 tra Visconti e Torriani, vinta dai Visconti che presero così il controllo su Milano e tutto il contado. Una battaglia che segnò l’inizio della Signoria dei Visconti e dunque il futuro di Milano. L’Arcivescovo Ottone Visconti, dopo aver sconfitto Napo della Torre, riuscì infatti a conquistare la città: per Milano fu il passaggio da comune a Signoria. L’ evento viene rievocato tutti gli anni dal Palio degli Zoccoli.

Perché il Palio degli Zoccoli: "I villan co' loro zoccoli fan più rumor che le carrette in Ungaria"

Prima della storica battaglia di Desio, ai “popolani” era vietato l’uso di qualsiasi tipo di calzature. Solo dopo i sessantacinque anni di età veniva consentito fasciare i piedi con bende e stracci. Questo per non turbare la quiete e la selvaggina in un “centro” considerato di villeggiatura e di caccia. I Visconti consentirono invece l’uso degli zoccoli: secondo la tradizione locale Ottone Visconti, vincitore, fa il suo ingresso a Desio accolto dal rumore festante degli zoccoli dei desiani, stanchi di dover sottostare e pagare l’occupazione da parte di Napo della Torre. Da qui, nel 1989 l’idea di rievocare l’avvenimento del quale sono proprio gli zoccoli i protagonisti; il primo, timido gradino della scala che ha consentito ai “Nostri Avi” di passare dalla condizione di Servi della Gleba alla dignità di Uomini.