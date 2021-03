Il parroco colpito dal Covid, condizioni critiche ma stabili

“Aggiornamento sullo stato di salute di don Mauro ricoverato presso l’ospedale di Vimercate – si legge in una nota diffusa dai due sacerdoti attraverso le pagine social della Comunità pastorale – Inizialmente le cure a domicilio sono state sufficienti, purtroppo dopo qualche giorno ha manifestato i sintomi di una polmonite che hanno reso necessario il suo ricovero. Dopo due giorni di reparto ospedaliero le sue condizioni hanno reso necessario il suo trasferimento in terapia intensiva, dove sono state attuate tutte le misure del caso. Attualmente è sedato e assistito nella respirazione, la situazione permane critica ma le condizioni di don Mauro sono stabili. Data la complessità della situazione ci si riserva di esprimere giudizi pronostici aggiornandoli non quotidianamente, ma settimanalmente. Vi chiediamo di rispettare la privacy di don Mauro evitando di chiamare in ospedale (nessuno è autorizzato a rilasciare informazioni) o di reperire informazioni chiedendo ad amici/conoscenti che operano all’interno della struttura ospedaliera. Noi sacerdoti, in caso di evoluzione della situazione, vi terremo aggiornati”.