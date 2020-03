Il parroco di Vimercate e il suo messaggio di vicinanza agli anziani dell’Rsa San Giuseppe di Vimercate. Don Mirko Bellora: “Tutta Vimercate fa il tifo per voi”.

Impossibilitato a recarsi di persona come ha sempre fatto negli anni precedenti, il parroco di Vimercate don Mirko, ha voluto comunque mettersi in contatto con tutti gli ospiti dell‘Rsa San Giuseppe di Ruginello per mostrare loro la sua vicinanza nel giorno della ricorrenza, che quest’anno non sarà certo una festa.

Lo ha fatto con un audio messaggio inviato alla casa di riposo.

“Tutti gli anni a San Giuseppe passavo tra voi con un sorriso, un saluto e una battuta – ha ricordato il parroco – Quest’anno non si può e mi devo limitare a un messaggio, pieno di affetto, di speranza. Perché questa festa di San Giuseppe è colorata da una grande tristezza. E’ in atto una grande lotta tra la salute la malattia. Tra la vita e la morte. E’ un grande duello. Sappiate che tutta la città di Vimercate guarda voi. Guarda la vostra direzione, i vostri medici, infermieri. Fa il tifo per voi. Vuole accompagnarvi in questo momento così difficile”.

“Da parte mia prego – ha concluso il parroco -, invoco il Signore attraverso San Giuseppe perché vi dia tanta forza. Voletevi bene, state insieme, aiutatevi. Siate uomini e donne di speranza. E ricordate, il cristiano ama pazzamente la vita ma non teme la morte”.

Poi ha invitato a recitare con lui in Gloria e un’Ave Maria.

I problemi all’Rsa San Giuseppe

Purtroppo dall’inizio di marzo, come comunicato dalla struttura per anziani vimercatese, si sono verificati diversi casi di ospiti con sintomi riconducibili al Coronavirus (LEGGI DI PIU’ QUI) e negli ultimi giorni ci sono stati anche alcuni decessi.

I dettagli della situazione alla Rsa San Giuseppe sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì 17 marzo.

