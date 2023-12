Il presidente della Folgore Caratese derubato in centro a Milano

Il presidente della Folgore Caratese è stato vittima di un furto in pieno centro a Milano.

La denuncia su Instagram

A denunciare la disavventura con due storie, sulla sua pagina Instagram, è stato lo stesso Michele Criscitiello, classe 1983, presidente e Ceo di Sportitalia, che nei giorni scorsi a Verano Brianza ha inaugurato ufficialmente lo Sportitalia Village, il maxi centro di 45 mila metri quadrati presso il Centro sportivo intitolato a Claudio Casati, ultimo gioiello della famiglia Sportitalia che ha avuto in concessione per trent’anni la struttura con il via libera del Consiglio comunale.

Il 40enne imprenditore si trovava a Milano, lunedì pomeriggio, per fare shopping in occasione del Natale quando, attorno alle 15, un giovane di colore - come hanno poi mostrato le telecamere di sorveglianza - è entrato in azione svaligiando il bagagliaio dell'auto posteggiata nella zona di corso Venezia, a due passi dal centro cittadino.

Furto durante lo shopping di Natale

"Mi trovavo in centro con il mio autista e, dopo avere fatto acquisti, ci siamo fermati per pranzare. Penso che ci abbiano curati...", ha raccontato al nostro giornale online PrimaMonza l'imprenditore che vive a Carate Brianza.

Sarebbe di almeno trentamila euro l'ammontare del bottino: il malvivente - descritto come un giovane alto e palestrato - è fuggito con svariata merce griffata appena acquistata dal presidente di Sportitalia nelle boutique del quadrilatero della moda. Dall'auto del presidente Criscitiello è sparito anche uno zaino, all'interno del quale c'erano altri oggetti di valore e diversi documenti fra i quali anche il passaporto. Un brutto colpo per l'imprenditore che, nei prossimi giorni, è in partenza per trascorrere le vacanze natalizie a Dubai.

Le critiche al sindaco di Milano Beppe Sala

Nelle storie su Instagram, Criscitiello ha colto l'occasione anche per criticare il sindaco di Milano Beppe Sala per la poca sicurezza della città: "Complimenti Beppe Sala per come hai ridotto Milano. Alle 15,10 in centro, auto svaligiata, danni per migliaia di euro, controlli zero. A Dubai si dorme con le case aperte nel 2023. Siamo il terzo mondo" ha aggiunto taggando poi anche il ministro e leader della Lega, Matteo Salvini: " Troppe parole e pochi fatti: siamo invasi!".

Da ultimo, ancora, l'appello al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "Milano è morta senza controlli in mano a questi...", ha scritto il presidente della Folgore Caratese pubblicando a corredo il video del giovane ladro mentre svaligia la sua lussuosa auto.