Il Pronto Soccorso di Desio cambia volto: al via l’ampliamento. Arriverà anche il Ps pediatrico. I lavori inizieranno a fine marzo.

Come comunicato dall’Asst Brianza, il primo cantiere, quello relativo all’ampliamento, dovrebbe essere avviato a fine mese; il secondo è previsto a cavallo fra aprile e maggio.

Si parte con le opere di ampliamento della struttura che in periodo pre covid registrava oltre 65.000 accessi all’anno (nel 2020, in piena emergenza sanitaria sono stati 45.000). Il progetto, in parte, insiste su una porzione di fabbricato destinato un tempo ad attività amministrativa, poi dismessa. Prevede, fra l’altro, la realizzazione di un’area per l’Osservazione Breve e di un pronto soccorso pediatrico.

I lavori, finanziati con circa due milioni di euro, non interferiranno, spiegano i tecnici, con la normale attività di emergenza –urgenza, né penalizzeranno il flusso degli utenti. Il via al cantiere è programmato per fine marzo.

Per la fine del mese successivo è all’ordine del giorno, invece, il “secondo” cantiere, con un investimento di 640.000 euro.

Sarà realizzata anche un’area pre-triage per i pazienti

Sarà realizzata, su uno spazio adiacente alla camera calda, una struttura destinata al pre triage dei pazienti. La progettazione è già stata completata: ora si aspetta la validazione del progetto per il via ai lavori, già aggiudicati.

Se non ci saranno contrattempi tecnico-amministrativi o impedimenti successivi, si conta di partire a fine aprile o a cavallo fra aprile e maggio.