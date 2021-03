Ospedale di Desio: riapre l’Ortopedia ma c’è un nuovo focolaio in Neurologia

Riapre l’Ortopedia dell’Ospedale di Desio ma c’è un nuovo focolaio in Neurologia. Su 21 pazienti presenti in reparto, tre sono risultati positivi al Covid.

Ospedale di Desio: focolaio in Neurologia

Di conseguenza, così come era successo l’altra settimana per l’Ortopedia, anche in questo caso sono stati sospesi i nuovi accessi e il reparto è stato posto in isolamento per consentire di procedere con i tamponi e le verifiche per capire se ci sono altri positivi.

L’Asst Brianza fa sapere che “i percorsi sono sicuri, garantiti e salvaguardati”, di conseguenza l’ipotesi è che i malati risultati positivi avessero già contratto il virus all’esterno, anche se al momento del ricovero erano risultati negativi.

Ricoveri in aumento

Per quanto riguarda la situazione Covid in settimana l’ospedale di Desio ha registrato un aumento dei pazienti ricoverati. Attualmente i ricoverati sono 67 in tre aree Covid, 38 con necessità di assistenza respiratoria, 13 con Cpap. Quattro i pazienti ricoverati in terapia intensiva.