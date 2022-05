Il ristorante Feel visitato dal Nas aperto regolarmente

Annuncio

La Direzione ha comunicato che nel pomeriggio c'è stato un sopralluogo di Asl e Ats che ha dato il via libera all'attovità

Una chiusura più breve del previsto tanto che, dopo il controllo dell'Ats, questa sera, venerdì, il ristorante Feel sarà regolarmente aperto

La riapertura dopo il blitz dei Nas

La notizia del blitz dei Nas al Feel di Seregno era stata comunicata ufficialmente questa mattina in una nota dei Carabinieri della Compagnia di Seregno. Documento nel quale si svelava come il noto locale, punto di riferimento della movida brianzola e milanese, avesse ricevuto giovedì sera la visita dei carabinieri del Nas e dal personale dell’Atf Brianza per un’ispezione che aveva portato alla scoperta di cibo avariato. "Gravissime violazioni rilevate che hanno portato all’immediata chiusura dell’attività fino alla risoluzione di tutte le non conformità rilevate". Che, evidentemente, sono state risolte in fretta

La nota del locale

In un comunicato stampa diramato nel pomeriggio, la Direzione del Feel ha rimarcato come già da questa sera il servizio sarà regolare

"Abbiamo avuto i controlli dell'Asl e dell'Ats proprio questo pomeriggio - si legge nella nota - Dopo un attento vaglio di hanno rilasciato un referto che ci consente di essere operativi. Il verbale di accertamento di idoneità, rilasciato dall'Ats e dall'Asl in data odierna, certifica il continuo svolgimento delle attività del Feel che anche stasera è pronto a ospitare tutti coloro che decideranno di passare una serata all'insegna del divertimento e della qualità"