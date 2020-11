Il “sì” di Valeria ed Emanuele insegna che l’amore batte la paura. La coppia si è sposata il 24 ottobre scorso a Carate. Un vero e proprio brindisi alla vita.

Il “sì” di Valeria ed Emanuele insegna che l’amore batte la paura

Un «sì» più forte della malattia e delle avversità della vita. Valeria ed Emanuele sono riusciti a coronare il loro sogno e si sono sposati dopo aver lottato contro un destino beffardo.

Una bellissima storia d’amore la loro, un vero e proprio brindisi alla vita quello che ha per protagonisti la 34enne Valeria Tripodi e il 35enne Emanuele Trezzi.

Come raccontato in una lunga intervista esclusiva sul nostro settimanale Giornale di Carate, in edicola da oggi martedì 3 novembre, la coppia vive a Carate ed è fidanzata da molti anni. Lo scorso 24 ottobre è convolata a nozze, dopo aver organizzato tutto in tempi da record: i due sposini sono infatti riusciti a organizzare il giorno più bello della loro vita in meno di un mese.

La scoperta del tumore

Un anno davvero in salita il loro. Nel febbraio scorso, in concomitanza con l’inizio del lockdown, Emanuele ha scoperto due tumori maligni al Colon e ha affrontato in piena pandemia esami clinici e cicli di chemioterapia.

Poi, lo scorso 22 settembre, mentre si trovava all’ospedale di Carate in attesa di sottoporsi alla chemio, ha chiesto la mano a Valeria con un semplice messaggio su WhatsApp. E la risposta non poteva che essere «sì».

La paura di non godersi quel futuro che tanto avevano desiderato di passare l’uno accanto all’altra e l’operazione alla quale dovrà sottoporsi Emanuele a fine novembre per asportare i due tumori, ha spinto la coppia a guardare oltre, a pensare al futuro e a coronare il forte legame che l’ha unita anche di fronte a tante avversità. Perché l’amore batte tutto…

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUL GIRONALE DI CARATE IN EIDCOLA DA OGGI, 3 NOVEMBRE

TORNA ALLA HOME