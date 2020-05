Il sindaco di Concorezzo “controlla” la movida con le Forze dell’ordine. Ieri sera, venerdì 29 maggio, Mauro Capitanio ha accompagnato Polizia locale e Carabinieri nei giro di controllo dei locali.

“Divertimento e sicurezza possono coesistere”

Dopo la tirata d’orecchie di domenica, in cui Capitanio aveva sottolineato gli eccessivi assembramenti verificatisi nello scorso fine settimana fuori da alcuni locali di Concorezzo, il borgomastro ha voluto verificare in prima persona lo svolgimento della “movida” in paese. Ieri sera, venerdì, il borgomastro ha controllato numerosi locali del paese, in compagnia della Polizia locale e dei Carabinieri. Decisamente positivo il riscontro ottenuto, a testimonianza di quanto sia stato utile l’incontro con i gestori delle attività andato in scena giovedì. Un incontro resosi necessario dalla necessità di ribadire alcune linee guida necessarie per garantire le giuste condizioni di sicurezza.

“Grazie alla Polizia locale e ai Carabinieri: questa notte abbiamo fatto visita ai moltissimi locali concorezzesi – ha spiegato questa mattina il sindaco Capitanio – Grazie ai gestori che hanno risposto alla grande dopo la riunione di giovedì. Questa notte si è dimostrato che divertimento e sicurezza possono coesistere. Adesso continuiamo così”.

