Il sindaco di Lentate ritira le deleghe all’assessore

Il sindaco di Lentate Laura Ferrari (Forza Italia) ritira le deleghe all’assessore all’Ambiente e all’Ecologia Roberto Corneo, appartenente al suo stesso partito.

Assessore silurato

Il provvedimento verrà formalizzato e ufficializzato settimana prossima, ma è certo che l’assessore azzurro non farà più parte della Giunta Ferrari. A sfiduciarlo sono stati gli stessi consiglieri comunali di Forza Italia, che hanno protocollato una lettera in Comune spiegando di non sentirsi più rappresentati da Corneo. Il sindaco ha deciso di accogliere la loro richiesta e di trattenere a sé le deleghe.

Dopo Patrizia Del Pero tagliato fuori anche Roberto Corneo

Dopo l’assessore alla Cultura Patrizia Del Pero (Lega), che era stata estromessa nell’ottobre 2018, un altro assessore è stato sfiduciato a distanza di poco più di un anno.

