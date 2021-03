Illuminazioni votive al cimitero vecchio di Desio: al via i lavori di riqualificazione

Al via i lavori volti alla progressiva sistemazione delle illuminazioni votive nei cimiteri desiani, a cominciare dal Cimitero vecchio che versa in più precarie condizioni. Si parte con un primo intervento da 50 mila euro predisposto dall’azienda in house del Comune, la Gsd – Gestione Servizi Desio, che prevede nei tratti interessati, il cambio delle linee interrate, il posizionamento di nuove dorsali protette da cui partono i singoli punti luce, la sostituzione di trasformatori. Lo annuncia l’Assessore ai Servizi cimiteriali Stefano Guidotti.

Illuminazioni votive al cimitero vecchio di Desio: al via i lavori

Si parte questa settimana con un lotto che interesserà 2 campi (il 2 e il 6) e che proseguirà ad aprile con altri 4 campi (4, 7, 8 e 11). Un primo importante passo che sistemerà rinnovandola strutturalmente una rete da un migliaio di punti luce.