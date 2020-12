In arrivo 60 Bat box, Desio dichiara guerra alle zanzare in anticipo

Una casa ai pipistrelli, in cambio di un efficace servizio anti-zanzare. Desio si prepara in anticipo a dichiarare guerra alle punture estive, ospitando i piccoli mammiferi ghiotti di insetti. In questi giorni si stanno posizionando 60 Bat box presso alcune aree a verde e parchi comunali, piccole casette di legno studiate apposta per attirare i pipistrelli che solitamente vivono nelle zone urbane.

Dove si trovano le bat box

L’iniziativa è inserita nella più ampia pianificazione annuale di derattizzazione e disinfestazione. Precisamente, le casette saranno posizionate in: Largo Lucchini, piazzale Benefattori E.C.A./via Agnesi, centro A. Moro/via Gramsci/S. Pietro, parco Villa Tittoni, Largo degli Alpini, via Carducci, via Trincea delle Frasche/Via Mazzini, via Santa Lucia, via Monsignor Castelli/via Don Milani, piazza Martiri di Fossoli, piazza Nenni, viale Sabotino/via Milano, viale Sabotino/via Treviso (Parco Ambrogio Mauri), via XVI Marzo/Segre, quartiere S.I.L./via Canaletto, via Majorana/via Segre, via Pozzo Antico/via Rossini/Santa Liberata, via Rossini/via Prati, via Don Bonzi, via Don Bonzi/Bosio, via Porta/Berchet, via Kuliscioff, via Mazzini/via Goito, via VM Bandera, via Caravaggio, via Brennero/Due Palme, via Oslavia/Santa Liberata, via Schuster, via Ramelli, viale Cavalieri di Vittorio Veneto/via Zanella, via Canaletto/via Michelini, via Risorgimento, via per Binzago, via Agnesi/via Ferrari, via Ferrari/via Bozzi, via Agnesi, via Don Sturzo, via Filippo da Desio/San Giuseppe, via Agnesi, via Ferrari, via Forlanini/Del Guado, via Santi.

La caccia biologica non ha controindicazioni