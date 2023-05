In auto aveva un manganello da usare "in caso di emergenza", 24enne denunciato

In auto aveva un manganello da usare "in caso di emergenza", 24enne fermato a Carate Brianza e denunciato dai Carabinieri. Era insieme a un minorenne. Tenevano la musica a tutto volume e ai militari hanno raccontato che "coi tempi che corrono non si sa mai".

La scorsa notte, attorno alle due in via Cesare Battisti a Carate Brianza, una pattuglia dei Carabinieri del locale comando dell’Arma, nel corso di un posto di controllo ha fermato una Renault Clio con a bordo due giovani colombiani, un 24enne - alla guida del mezzo - e un 17enne. I due, residenti in zona, sono stati notati sopraggiungere nel cuore della notte di gran carriera con la musica ad altissimo volume.

Durante gli accertamenti, visti anche i precedenti del conducente, già noto alle Forze dell'ordine per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e insospettiti dall’insofferenza esternata all’attività di controllo in atto, i Carabinieri hanno approfondito le verifiche. All’interno del bagagliaio dell’auto hanno trovato un manganello artigianale in legno lungo circa 50 centimetri. Il 24enne ha ammesso subito di esserne il proprietario. Il giovane ha però subito cercato di sminuire la portata del fatto, raccontando ai militari che il manganello era sì lì, ma solo “da usare in caso di emergenza”. Ha poi aggiunto che “con i tempi che corrono, non si sa mai”. I Carabinieri hanno quindi denunciato il giovane all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.