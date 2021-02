In Brianza mille persone affette da Sclerosi Multipla. A Desio un centro specializzato per il trattamento della malattia che colpisce in maniera diversa e complessa.

Nella provincia di Monza e Brianza risiedono attualmente circa 1000 – 1100 persone affette da Sclerosi Multipla. Una malattia, che per complessità di forme, sintomi ed evoluzione, si pone – come spiegato da Ignazio Santilli, primario della Neurologia dell’Ospedale di Desio – “come una vera emergenza sociale che ha bisogno di una risposta articolata e complessa”.

In particolare, nei Comuni del territorio afferenti all’Ospedale di Desio risiedono oltre 250 soggetti con questa patologia. Dall’inizio del 2017 è attivo presso la struttura ospedaliera un centro dedicato alla cura della malattia, una patologia – spiegano gli specialisti – che aggredisce il sistema nervoso centrale, compromettendo la trasmissione corretta del segnale nervoso lungo il corpo.

“Le cause della malattia – spiga Santilli – non si conoscono e non è ancora stata scoperta una cura risolutiva, ma esistono oggi terapie farmacologiche in grado di rallentare o, addirittura, fermare il decorso della malattia e di migliorare la qualità di vita di chi convive con essa”.

A Desio un centro specializzato per il trattamento

Presso il presidio di via Mazzini a Desio la presa in carico del paziente fa perno, ovviamente, sull’intervento del neurologo, ma si avvale anche della consulenza di altri specialisti di riferimento: il fisiatra, l’urologo, l’oculista, il ginecologo, l’infettivologo, lo psichiatra, il dermatologo, il reumatologo, il neuropsicologo – ad esempio – nonché di medici, psicologi ed infermieri dedicati.

“Si articola su differenti livelli – aggiunge il primario di Desio – con la possibilità di ricovero e degenza; di permanenza in ambito ospedaliero per l’infusione di terapia sia per la fase acuta che per impedire la progressione della patologia o per procedure diagnostiche per le quali è prevista osservazione, appunto, in ambiente sanitario”.

E’ previsto, inoltre, l’accesso in ambulatorio di secondo livello dedicato alla Sclerosi Multipla ed alle patologie Neuroimmunologiche del Sistema Nervoso Centrale affini. Attiva, poi, al numero 335 6727118 una reperibilità telefonica feriale e diurna (335 6727118) per urgenze o informazioni.

Negli ultimi anni presso l’Ospedale di Desio vengono ricoverate circa 25 persone all’anno con diagnosi di Sclerosi Multipla e di questi circa 15 sono esordi di malattia. Attualmente vengono regolarmente seguiti circa 100 pazienti.