In centinaia per l’ultimo saluto a Lino Di Leo

In centinaia si sono radunati per tributare l’ultimo saluto a Lino Di Leo. I funerali del 36enne di Concorezzo si sono svolti oggi pomeriggio, sabato 14 novembre 2020, a Cologno Monzese.

La commozione di amici e parenti

Una folla commossa ha tributato l’ultimo saluto a Lino Di Leo, 36enne colognese deceduto domenica 1 novembre 2020 in un tragico incidente a Monza. Le esequie sono state celebrate nella chiesa di San Maurizio, dove Lino è cresciuto (da qualche anno viveva con la compagna Sabrina e i tre figli a Concorezzo). Tantissime le persone che hanno affollato la chiesa di via Garibaldi, e molti hanno assistito alla funzione all’esterno.

Tutti rispettosi del distanziamento e delle regole anti-contagio, come aveva richiesto espressamente il padre Francesco alla vigilia delle esequie. Poi la salma è stata accompagnata per un ultimo saluto sul campo da calcio della Vires, sempre in via Garibaldi, dove gli amici avevano affisso alcuni striscioni e dove è partito un lungo e commosso applauso.

TORNA ALLA HOMEPAGE