In cinque assaltano il locale e portano via la cassa automatica

Cinque ladri sono entrati in un’attività di Barlassina e hanno portato via la cassa automatica. Incappucciati, hanno bloccato la strada con l’auto.

Il racconto della titolare

Sono entrati dalla porta del retro a locale chiuso, hanno bloccato la strada con la loro auto e sono usciti dall’attività con la cassa automatica, causando oltre 30mila euro di danni. E’ successo in pieno centro nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, al “B-Square”, proprio di fronte a Palazzo Rezzonico. A raccontare l’episodio è la titolare, Anna Schiavone, che si è resa conto del furto la mattina successiva, quando il barista, alle 6, l’ha contattata per dirle che la cassa era stata portata via e la porta del retro forzata.

“Avevamo chiuso a mezzanotte. E attorno all’1.30 sono entrati dal retro, utilizzando un piede di porco. Hanno fatto irruzione in tre, ma in realtà erano in cinque. Due, inquadrati dalle telecamere, sono rimasti fuori a fare da palo e avevano bloccato la strada con la loro auto – spiega la titolare – Gli altri tre hanno appunto fatto irruzione. Le telecamere li hanno ripresi mentre facevano ingresso nel locale. Erano tutti incappucciati, ma in testa avevano delle torce, come i minatori, per muoversi al buio”.

Oltre 30 mila euro di danni

Torce che hanno guidato i malviventi in direzione della cassa automatica.

“L’hanno letteralmente estirpata. Hanno provato ad aprirla, ma serve una chiave apposita. Così per non perdere tempo hanno portato via tutto», prosegue. Fa specie che si siano presentati in cinque, correndo il rischio di bloccare la strada in pieno centro paese. Sembra però che in quel momento nessuno sia transitato. «In piazza solitamente ci sono sempre compagnie di ragazzi, ma in questo caso hanno trovato la strada libera e nessuno ha visto o sentito nulla – afferma la proprietaria – Sono sorpresa soprattutto perché è piuttosto raro vedere cinque persone tentare un colpo del genere per entrare in un’attività. Tra l’altro con postamat e bancomat vicini, che non sono stati minimamente toccati”.

Il bersaglio era proprio il “B-Square” e i danni causati sono stati di oltre 30mila euro:

“Solo la cassa automatica ne costa 14mila. Poi c’è il discorso della porta, rovinata dal piede di porco. E dal fatto che nella cassa c’erano gli incassi degli ultimi due giorni”.

Non la prima volta

Non è la prima volta che l’attività, che da qualche mese da bar si è ingrandita diventando ristorante-pizzeria-brasserie, viene presa di mira. Nel 2019 due persone fecero irruzione e minacciando le cameriere si fecero dare i soldi.