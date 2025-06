In coma etilico a 14 anni, aveva bevuto due bottiglie di vodka: salvato da una dottoressa

Una bevuta tra amici per festeggiare la fine della scuola che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, una bravata che tutti si augurano che possa servirgli da lezione per la vita.

Si è scolato due bottiglie di vodka e ha trascorso una nottata in prognosi riservata, in pericolo di vita. Fortunatamente ora sta meglio, ma se l'è vista davvero brutta un ragazzino di 14 anni, residente nel Vimercatese. Ha davvero dell'assurdo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì scorso 9 giugno nel parco di Villa Borromeo, ad Arcore.

Paura lunedì pomeriggio in Villa Borromeo

Verso le 18 un medico, attirato dalle urla degli amici del giovane che gli avevano riferito che uno di loro aveva perso i sensi e non si riprendeva dopo aver ingerito molto alcool, è corso verso l'ingresso del Parco attirato dal passaggio di una pattuglia della Polizia locale di Arcore, che si trovava nel cortile del municipio per trasportare in comune il materiale utilizzato nei seggi, durante i referendum.

Subito gli uomini del comandante Mario Nappi hanno messo in moto, in fretta e furia, la la macchina dei soccorsi tant'è che nel giro di pochi minuti sono arrivate l'ambulanza e l'automedica nel parco. Sul posto è arrivato anche l'assessore alla Sicurezza Luca Travascio.

Il giovane, dicevamo, si trovava in compagnia di amici che, per non farsi mancare niente, aveva portato con se molti alcolici, tra i quali la vodka. Verso il tardo pomeriggio il 14enne ha iniziato a perdere i sensi mentre gli amici, un pochino alticci anche loro, sono risuciti a mantenere quel poco di lucidità che è bastata loro per attivare i soccorsi.

Il giovane ha rischiato di morire

L'ambulanza ha immediatamente trasportato il 14enne all'ospedale di Vimercate mentre gli agenti della Polizia locale hanno cercato di far luce su quanto accaduto e avvisato immediatamente i genitori del giovane. In ospedale il 14enne è stato curato per una intossicazione etilica ma le sue condizioni sono parse subito molto gravi, tant'è che ha trascorso la notte tra lunedì e martedì in prognosi riservata. Fortunatamente ora il giovane sta meglio e si è ripreso.