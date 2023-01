In fiamme l'impianto di aspirazione, paura in una ditta

Principio di incendio nel comparto industiale di via Grandi, ad Arcore. E' successo stamattina, sabato 14 gennaio 2023, poco dopo le 11.30 all'interno di una ditta che si occupa di pulitura di metalli.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza e carabinieri

Sul posto si sono portati due mezzi dei Vigili del fuoco, un'automedica, un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Arcore.

Soccorso in particolare un operaio che è rimasto intossicato dal fumo provocato dal surriscaldamento di un impianto di aspirazione dell'aria. Fortunatamente le condizioni di salute dell'operaio non desterebbero preoccupazione anche se le operaizoni di soccorso sono ancora in corso.

Ora toccherà agli uomini guidati dal luogotenente Luca Carboni stabilire le cause del surriscaldamento dell'impianto di aspirazione.