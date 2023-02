In foto con la divisa da SS, assolto l'ex comandante

Assolto l'ex comandante della Polizia locale di Biassono, Giorgio Piacentini, dall'accusa di apologia del fascismo. La sentenza è stata emessa ieri (giovedì 9 febbraio 2023) in Tribunale a Milano.

Assolto l'ex comandante

La Corte d’Appello di Milano, su richiesta anche della Procura generale, ha assolto Giorgio Piacentini, agente in servizio presso il comando di Polizia locale di Biassono, condannato in primo grado a Monza a 6 mesi per apologia del fascismo, dopo che aveva indossato una divisa delle Ss e postato la foto su Facebook. Per il difensore Carlo Alberto Pirro era stata "una forzatura del Tribunale di Monza interpretare l’aver indossato la divisa come prova di apologia".

Lo sfogo di Piacentini

"Per 6 anni anni la mia vita è stata stravolta per le difficoltà economiche e psicologiche - il commento di Piacentini - Meno male che la giustizia c'è. Ho solo peccato di leggerezza, il mio non era affatto un tentativo di ricostruzione del partito fascista. Ringrazio il mio avvocato, Carlo Alberto Pirro, che ha sempre creduto in me e ha voluto a tutti i costi andare avanti".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 febbraio 2023.