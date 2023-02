In fuga dai Carabinieri si schianta contro un'auto e poi si getta nel Seveso

Scene da film, questa mattina, mercoledì 8 febbraio 2023, lungo la Milano-Meda e a Barlassina. Un'automobile, nel tentativo di sfuggire ai Carabinieri, ha percorso la Milano-Meda, per poi uscire a Barlassina e schiantarsi contro un'altra vettura in transito. Quindi, a piedi, il fuggitivo si è gettato nel fiume Seveso.

In fuga dai Carabinieri lungo la Milano-Meda

Mattinata movimentata stamattina lungo la Ss35, con numerose gazzelle all'inseguimento di una Hyundai bianca che non si è fermata all'alt dei Carabinieri. La fuga, in base alle prime informazioni raccolte, sarebbe cominciata a Varedo, da dove il conducente ha preso la Superstrada in direzione Como.

All'uscita di Barlassina si schianta contro un'auto

Dopo aver percorso la Superstrada a folle velocità, il fuggitivo è uscito all'altezza di Barlassina, sbucando in corso Marconi e svoltando subito a sinistra, verso Camnago, non accorgendosi che lungo la strada, diretta verso il centro del paese, stava sopraggiungendo una Peugeot condotta da un 66enne. Inevitabile lo schianto frontale, a seguito del quale sono scoppiati gli air-bag della Peugeot. Lievemente ferito il conducente, soccorso in codice verde.

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

Il fuggitivo si getta nel Seveso

A questo punto il fuggitivo, con i Carabinieri alle calcagna, non si è dato per vinto: è uscito dall'abitacolo, ha scavalcato la recinzione di una proprietà privata che si affaccia lungo il torrente Seveso e si è gettato nel fiume.

Ancora in corso le ricerche

Sono tuttora in corso le ricerche, che stanno impegnando numerosi Vigili del Fuoco e militari dell'Arma. Per i rilievi dell'incidente è accorsa sul posto la Polizia Locale di Barlassina. Nel frattempo è in corso la rimozione dei veicoli incidentati. Parrebbe che nella Hyundai sia stata trovata della droga.