In ospedale a Vimercate nasce la bacheca dei pensieri per medici e infermieri. L’idea è venuta a Tiziana Fraterrigo e Mirco Pirola, rispettivamente primario e coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso, e a Raffaele Maddalena, capo degli infermieri dell’Oncologia.

Iniziativa in Ospedale a Vimercate

Presto fatto: è stata posizionata una bacheca nell’atrio dell’ingresso dell‘ospedale di Vimercate e invitato tutti gli operatori sanitari della struttura di via Santi Cosma e Damiano ad affiggere un disegno, una foto, un semplice messaggio, un post it capace di dare corpo ad una emozione, uno stato d’animo, a sentimenti, provati e vissuti in questi giorni e nei prossimi, segnati dall’emergenza sanitaria e dalla crisi da Covid 19; giorni connotati dalla paura, dalla fatica, dal dramma, ma anche dalla generosità, dalla partecipazione, dalla responsabilità, dalla carica umana.

Un contenitore per i racconti

Nei pressi della bacheca è stato posizionato anche un contenitore in cui lasciare un racconto, un pensiero, una poesia: testimonianze da mettere in comune.

L’iniziativa è stata battezzata “ContagiAMO”.

I promotori, nell’invitare i propri colleghi a condividerla, hanno richiamato “il surreale momento che stiamo vivendo, in cui ci confrontiamo con un nemico sconosciuto, contro il quale sono spiegate le nostre forze, le nostre capacità professionali , organizzative e anche la nostra emotività. Riusciamo a prevedere la fine di questa brutta storia? Ipotesi temporali, solo quelle, che possono però stancare o demotivare, muovendoci dentro un calderone di paure, l’isolamento familiare, il desiderio di normalità, tutte informazioni che passano attraverso stati d’animo che – aggiungono – ognuno di noi è in grado di tradurre con parole e immagini”.

TORNA ALLA HOME