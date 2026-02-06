In Palestina per portare un messaggio di pace: delegazione di sindaci in missione

Dalla Lombardia alla Palestina per portare un messaggio di pace e di vicinanza alle popolazioni colpite dal conflitto: una delegazione di sindaci giovedì 5 febbraio 2026 è partita per una missione istituzionale in Terra Santa. Tra loro anche il primo cittadino di Seregno, Alberto Rossi, e la capogruppo del Polo civico per Meda, Rina Del Pero, incaricata dal sindaco di Meda, Luca Santambrogio.

Delegazione di sindaci in missione in Palestina per portare la pace

A partire insieme a loro anche i sindaci di Lesmo, Sara Dossola, di Legnano, Lorenzo Radice, di Arese, Luca Nuvoli, di Gorgonzola, Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi, e di Lecco, Mauro Gattinoni. Atterrati a Tel Aviv, hanno fatto tappa a Gerusalemme e a Betlemme per poi arrivare a Gerico, manifestando solidarietà e dimostrando di non essere indifferenti alla situazione difficile che sta attraversando questa parte del mondo.

L’incontro con l’Amministrazione di Betlemme e con Pizzaballa

I sindaci lombardi hanno incontrato il collega di Betlemme, Maher Canawati e la sua Amministrazione, dai quali hanno ricevuto una speciale targa a ricordo della visita e si confronteranno anche con il governatore di Gerico e della Valle del Giordano Hussein Hamayel, oltre a tanti altri appuntamenti che riempiono la fitta agenda di questi quattro giorni, tra cui tante realtà tra quelle che si occupano di assistere i più bisognosi e sofferenti. Immancabile anche l’incontro con il patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa.

Il sindaco di Seregno

“Perché siamo qui? Si potrebbero dire tante cose, molto lunghe, nessuna pienamente esaustiva. Mi viene da dire, prima di tutto, il concetto più semplice: per esserci. Per provare a portare un po’ di vicinanza delle nostre comunità. Per provare a costruire opportunità di cooperazione. Per esserci, appunto”, il commento del sindaco seregnese, Alberto Rossi.

La rappresentante di Meda