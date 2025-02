Sono stati trasportati negli ospedali di Monza e Desio i quattro operai che nella giornata di ieri, lunedì 10 febbraio, mentre si trovavano al lavoro in uno stabilimento di via Bellini a Macherio, hanno inalato vapori tossici fuoriusciti da un impianto per cause ancora da chiarire.

Inalano vapori tossici: quattro operai trasportati in ospedale

Secondo quanto emerso la sostanza tossica è fuoriuscita da un impianto poco dopo le 8 di ieri mattina mentre all'interno dello stabilimento si trovavano anche quattro operai che, a seguito dell'inalazione, sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Si tratta di un 22enne, un 32enne, un 46enne e un 56enne.

I soccorsi

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenute due ambulanze - da Seregno e Lissone - l'automedica e i Vigili del fuoco. Gli operai sono stati subito presi in carico dal personale del 118 che, dopo una prima valutazione, ne ha disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Come detto sono intervenute anche diverse squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza che hanno provveduto al monitoraggio all'interno dell'azienda con la strumentazione apposita. Presenti in particolare un'autopompa dal distaccamento di Desio, il carro NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologico ) con il personale del nucleo del comando di Monza e la vettura del funzionario di guardia.

In via Bellini sono intervenute anche le Forze dell'ordine e il personale di Ats Brianza per tutti gli accertamenti del caso.