Incarichi straordinari all’Asst di Vimercate. Assunti 6 nuovi medici

In questi giorni di piena emergenza sanitaria sono stati conferiti incarichi straordinari al personale medico, infermieristico e tecnico-sanitario dell’Asst di Vimercate. Si tratta di operatori che provengono dal territorio di Monza e Brianza, ma anche da fuori provincia e regione.

Sei i medici assunti: 2 medici del lavoro; un medico per la medicina d’urgenza, presso il Pronto Soccorso; 2 medici anestesisti. Oltre a loro è entrato in servizio anche un ematologia clinico e di laboratorio che ha deciso di impegnarsi come medico volontario.

Quindici, invece, gli infermieri incaricati e 14 gli operatori socio-sanitari. Sul versante diagnostico sono stati assunti anche 4 tecnici di laboratorio biochimico.

In totale, fa sapere l’Asst, sono 39 le unità impegnate e sono tutte già in servizio.

Intanto le donazioni a favore dell’ ASST per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus proseguono: ad oggi sono stati donati 340mila euro.