Incastrato nel veicolo dopo l'incidente, intervengono i pompieri

A causa del violento scontro tra le due auto, uno degli occupanti è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato necessario l'intervento dei pompieri

Il sinistro

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 dicembre ad Arcore. L'allarme è scattato intorno alle 16 quando, in viale Brianza, si è verificato lo scontro tra due autovetture. Uno scontro violento tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica, oltre alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco con l'autopompa di Vimercate e il carro fiamma da Lissone.

Le squadre dei pompieri giunte sul posto hanno dovuto utilizzare cesoia e divaricatore per tagliare le lamiere del veicolo, per liberare una persona rimasta incastrata all'interno.

I feriti

Una volta liberati, i soccorritori si sono occupati delle due persone ferite, un ragazzo di vent'anni e un altro di ventuno. Dopo le prime cure direttamente sul posto, le condizioni dei due sono migliorate tanto che il codice d'intervento è passato da rosso a giallo. Entrambi sono stati poi portati per ulteriori accertamenti in ospedale, uno a Vimercate, l'altro al San Gerardo di Monza