Incendio a Seveso, 41enne in ospedale. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme.

Incendio a Seveso, momenti di paura

Tanta paura ieri sera, mercoledì 24 agosto, a Seveso, in vicolo Isonzo, quando attorno alle 19.35, all’interno di un garage sottostante un'abitazione, si è sviluppato un incendio che ha danneggiato gravemente il solaio del piano superiore. In casa si trovava un 41 enne, figlio della proprietaria. Sul posto è intervenuto il personale dell’Arma locale insieme ai Vigili del Fuoco di Seregno e di Desio, che hanno domato le fiamme. Un intervento durato poco meno di due ore, visto che le operazioni si sono concluse dopo le 21.

41enne in codice giallo in ospedale

L'incendio è scaturito presumibilmente durante le fasi di un intervento per manutenzione di una moto di proprietà dello stesso 41enne. I locali danneggiati dalle fiamme sono stati dichiarati non agibili, fino all'accertamento da parte dell'Ufficio tecnico del Comune di Seveso. A seguito dell'evento l'uomo è stato trasportato, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti. Nessun danno fortunatamente a terzi. In corso la quantificazione del danno.