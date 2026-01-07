Incendio a Triuggio, a fuoco il magazzino di una ditta di abbigliamento

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Triuggio per un incendio all’interno di un capannone in via Dante Alighieri.

Stando ad una prima ricostruzione, il rogo si è sprigionato attorno alle 4 di questa mattina, mercoledì 7 gennaio, alla ditta “Sabina Workwear”, attiva dagli anni Novanta e specializzata nella distribuzione per conto terzi di oggetti e abbigliamento tecnico in tessuto e di capi antinfortunistici.

A fuoco il locale magazzino

Le fiamme si sarebbero originate per cause del tutto accidentali da una presa elettrica, all’interno di un locale della ditta adibito a magazzino. A chiedere l’intervento dei pompieri sono stati i due proprietari dell’attività di Triuggio, dopo che per il fumo e le fiamme era scattato l’impianto di allarme. Esclusa, al momento, l’ipotesi di dolo.

L’incendio alla “Sabina Workwear” di via Dante ha interessato parte dei materiali stoccati sugli scaffali e parte del tetto del capannone. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di circoscrivere le fiamme, che hanno danneggiato circa trenta metri quadrati della copertura dello stabile, evitando altri danni alla struttura. Restano però da quantificare i danni.

Dispiegamento di mezzi a Triuggio

Sul posto hanno operato due autopompe, con l’autobotte, un’autoscala e il carro-soccorso inviati dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza insieme ai Carabinieri e al personale del 118 attivato per precauzione.