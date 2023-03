Incendio ad Arcore: pompieri al lavoro per spegnere le fiamme

Intervento dei Vigili del fuoco intorno a mezzogiorno ad Arcore, per un incendio divampato con tutta probabilità a causa di un corto circuito in uno stabile di via Umberto I°.

Incendio ad Arcore: pompieri e ambulanza sul posto

L'incendio da quel che è stato possibile accertare avrebbe intaccato il tetto di uno studio immobiliare e al momento i vigili del fuoco stanno lavorando con le autopompe per spegnere le fiamme dall'alto.

"Stamattina c'è stato un primo intervento dei Vigili del fuoco perché era partita una scarica, forse un corto circuito - hanno spiegato dallo studio immobiliare. Poi l'allarme è rientrato. Improvvisamente intorno a mezzogiorno l'incendio si è nuovamente ripreso e le fiamme hanno avvolto il sottotetto" - hanno spiegato.

Traffico chiuso

La zona attorno allo stabile, che si trova nei presso dei giardini pubblici Ravizza, è stata interdetta al traffico.

Al momento sul posto si trovano anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Arcore. Non risultano feriti.