Incendio al capannone di Lesmo, migliorano le condizioni dell'operaio ferito. L'uomo, 59enne, è ancora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, ma non sarebbe più in pericolo di vita.

Per lui, rimasto ferito nell'incendio che ieri ha colpito la "Teleria Gloria" di via Maggi a Peregallo , si era subito temuto il peggio e invece il quadro clinico mostra sensibili miglioramenti. L'operaio, investito dalle fiamme, ha riportato ustioni non gravi. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di degenza in costante osservazione a causa dell'inalazione di fumi. Ma le sue condizioni non preoccupano più.