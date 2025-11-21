Incendio alla canna fumaria della torrefazione, laboratorio fuori uso

Carabinieri, pompieri e ambulanza si sono portati al Griso in via Tommaseo. Nessun ferito.

Principio di incendio alla canna fumaria della torrefazione “Il Griso” di Seveso, laboratorio temporaneamente fuori uso.

Incendio alla canna fumaria

E’ successo oggi, venerdì 21 novembre 2025, intorno alle 11.40, in via Tommaseo, nella nota torrefazione più volte premiata per i suoi caffè e miscele. Per motivi in fase di accertamento, ha preso fuoco la canna fumaria.

Sul posto Carabinieri, pompieri e ambulanza

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono portati tempestivamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e, a scopo precauzionale, un’ambulanza di Avis Meda. I pompieri hanno prontamente domato le fiamme, scongiurando danni peggiori.

Nessun ferito

“Grazie alla prontezza del nostro team e alle procedure di sicurezza, la situazione è stata gestita con calma e senza conseguenze per nessuno – spiegano dal Griso – Stiamo tutti bene, nessuno di noi è rimasto ferito”.

Laboratorio della torrefazione fuori uso

Il laboratorio della torrefazione resterà temporaneamente fuori uso, ma la caffetteria è regolarmente operativa.

IN APERTURA UNA FOTO D’ARCHIVIO DEI VIGILI DEL FUOCO