Incendio alla "Planet Farms", allarme rientrato: l'annuncio del Comune di Cavenago. Nei prossimi giorni invece arriveranno i primi risultati delle analisi effettuate da Arpa.

E' di pochi minuti fa l'ultimo aggiornamento del Comune di Cavenago dopo il grave incendio verificatosi questa mattina, lunedì 22 gennaio 2024, alla "Planet Farms". Le fiamme sono state spente pochi minuti fa ed è rientrato anche l'allarme per i cittadini legato alla nube nera sollevatosi dopo il divampare delle fiamme.

"Si comunica che l'allerta per l’incendio e dei fumi da esso prodotti è rientrata e che le operazioni di spegnimento sul sito sono terminate in questi minuti - spiega il Comune guidato dal sindaco Davide Fumagalli - I Vigili del fuoco confermano inoltre che, essendosi dispersa la nube di combustione, non è più necessaria alcuna ulteriore precauzione. Attenderemo nei prossimi giorni i risultati dei rilievi effettuati da ARPA. Un enorme ringraziamento ai Vigili del fuoco di tutte le compagnie intervenute e a tutte le Forze dell’Ordine che hanno contribuito ad una celere risoluzione e messa in sicurezza dell’area".

Nelle prossime ore, intanto, sono attesi i risultati delle prime analisi effettuate dai tecnici di Arpa in relazione alla colonna di fumo nero sollevatasi dall'azienda di Cavenago dopo l'incendio.

"Il Gruppo specialistico di contaminazione atmosferica di Arpa ha installato un campionatore ad alto volume per il monitoraggio in continuo dei microinquinanti, che è stato posizionato in base alle previsioni del Servizio meteorologico dell’Agenzia, rispetto alla direzione dei venti - spiega Arpa - Il primo filtro sarà prelevato domani e inviato al laboratorio per le successive analisi che richiedono tempistiche di circa 72 ore. Il filtro verrà sostituito e il campionamento proseguirà fino a quando ritenuto necessario. Il dipartimento di Arpa-Bergamo, coinvolto dalla Prefettura Bergamo, sta fornendo supporto per la gestione delle richieste di informazione/intervento da parte di alcuni comuni limitrofi. I Vigili del Fuoco hanno comunicato che l’incendio è domato. I tecnici di Arpa stanno ora verificando la gestione delle acque di spegnimento. La nostra squadra Emergenze sta intervenendo a Cavenago di Brianza (MB) per un incendio divampato stamane nel capannone della PLANET FARMS HOLDING SPA che produce alimenti biologici. I nostri operatori, dotati di strumentazione portatile PID, stanno effettuando i primi rilievi sulla qualità dell'aria. Vista la presenza degli inquinanti tipici della combustione, si consiglia precauzionalmente di tenere le finestre chiuse. I tecnici lavorano in collaborazione con il servizio meteorologico di Arpa Lombardia che in tempo reale informa sulla direzione dei venti. È stato allertato il Gruppo Specialistico di Contaminazione Atmosferica per valutare, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, l'installazione di un campionatore ad alto volume per il monitoraggio in continuo dei microinquinanti".