Incendio alla Planet Farms: Vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai

Sono proseguite per tutta la notte e per tutta la giornata odierna le operazioni di bonifica da parte dei Vigili del fuoco impegnati da ieri mattina all'alba nello spegnimento del vasto incendio che ha interessato la "Planet Farms" a Cavenago di Brianza.

Incendio alla Planet Farms: ancora in corso l'intervento di bonifica dei Vigili del fuoco

I pompieri, che si stanno alternando per il proseguo dell'intervento sul posto, stanno lavorando per spegnere gli ultimi focolai ancora attivi all'interno dell'azienda che si occupa di agricoltura verticale. Al momento sul posto sono presenti un'autopompa, un'autobotte e un mezzo di elevazione.

L'incendio, lo ricordiamo, è scoppiato ieri mattina all'alba e nonostante l'intervento tempestivo e massiccio dei Vigili del fuoco, le fiamme hanno praticamente avvolto l'interno capannone.

Ieri, per tutta la giornata, hanno lavorato sul posto anche i tecnici di Arpa, in particolare per valutare la qualità dell'aria dato che a seguito dell'incendio si è sprigionata un'enorme nube di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza. In serata l'allarme è rientrato e la nube di combustione si è dispersa; contemporaneamente i tecnici di Arpa hanno confermato l'emissione di inquinanti a tossicità lieve.