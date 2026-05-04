Incendio all’esterno del Collegio Ballerini

Incendio di materiale vario all’esterno del Collegio Ballerini di Seregno nella prima serata di domenica: in azione i Vigili del Fuoco.

Collegio Ballerini, incendio di materiale vario

Le fiamme nella prima serata di domenica 3 maggio, verso le 20, in via Stoppani, all’esterno del plesso scolastico del Collegio Ballerini dove erano accatastati materiali di vario tipo. In loco è giunta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza. I pompieri della caserma locale, dotati di Aps (Autopompa serbatoio), hanno rapidamente estinto l’incendio, evitando il coinvolgimento di altre strutture e danni materiali. Non ci sono stati feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto anche le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.