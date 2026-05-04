Domenica sera

Incendio all’esterno del Collegio Ballerini

Verso le 20 hanno preso fuoco materiali vari accatastati in via Stoppani. L'intervento dei Vigili del fuoco ha spento in breve le fiamme. Nessun ferito, indagini in corso sulle cause del rogo

Incendio all’esterno del Collegio Ballerini

Seregno · 04/05/2026 alle 08:18

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Incendio di materiale vario all’esterno del Collegio Ballerini di Seregno nella prima serata di domenica: in azione i Vigili del Fuoco.

Collegio Ballerini, incendio di materiale vario

Le fiamme nella prima serata di domenica 3 maggio, verso le 20, in via Stoppani, all’esterno del plesso scolastico del Collegio Ballerini dove erano accatastati materiali di vario tipo. In loco è giunta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza. I pompieri della caserma locale, dotati di Aps (Autopompa serbatoio), hanno rapidamente estinto l’incendio, evitando il coinvolgimento di altre strutture e danni materiali. Non ci sono stati feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto anche le Forze dell’ordine per i rilievi del caso.

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