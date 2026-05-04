Violento scontro fra due auto con ribaltamento

Incidente con ribaltamento in via Fermi a Seregno: tre i feriti, di cui uno in codice giallo.

Scontro con ribaltamento all’incrocio

Ieri, domenica 3 maggio, intorno alle 13.20 incidente fra due auto in via Fermi, all’intersezione con via Oriani. A seguito del violento impatto, un veicolo si è ribaltato. Sul posto sono accorse le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, in particolare con l’Apa (Autopompa serbatoio) e il carro fiamma del distaccamento locale.

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Tre feriti nel violento impatto

Per l’incidente sono accorsi anche il personale del 118 con l’Automedica e le ambulanze della Croce Rossa di Lentate e dell’Avis Meda, oltre alla Polizia Locale per i rilievi. I pompieri hanno soccorso i feriti e ripristinato le condizioni di sicurezza. Il bilancio del violento urto è di tre contusi: un 58enne e due donne di 20 e 47 anni trasportati negli ospedali San Gerardo di Monza e Pio XI di Desio. Due in codice verde e uno in codice giallo.