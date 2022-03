Cesano Maderno

Sul posto i pompieri di Bovisio Masciago e di Carate Brianza.

Mobilitazione dei Vigili del Fuoco ieri, mercoledì 30 marzo, per una canna fumaria in fiamme a Cesano Maderno.

Incendio canna fumaria, Vigili del Fuoco in azione

L'intervento in via Rovereto, come detto per l'incendio di una canna fumaria. Sul posto sono stati inviati l'autopompa e il modulo di supporto del distaccamento di Bovisio Masciago e l'autoscala del distaccamento di Carate Brianza.

La chiamata ai pompieri intorno alle 22.30

La chiamata ai Vigili del Fuoco è scattata poco prima delle 22.30, quando è divampato un incendio sul tetto di un'abitazione di via Rovereto a Cesano Maderno. I pompieri sono riusciti a domare in fretta le fiamme. Non si registrano feriti. Solo martedì sera analogo intervento dei pompieri nella vicina Bovisio Masciago.