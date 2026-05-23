Incendio in una palazzina, pompieri al lavoro

Fiamme alte diversi metri e una vistosa colonna di fumo sul tetto di un edificio in via Colzani. Sul posto impegnate le squadre dei Vigili del fuoco oltre a Carabinieri e Polizia Locale

Incendio in una palazzina in via Colzani a Seregno. Massiccio intervento dei Vigili del fuoco, nessun ferito.

Incendio in una palazzina

Poco prima delle 18 di oggi, sabato 23 maggio, si è sprigionato un incendio in una palazzina di due piani in via Colzani, nel quartiere Sant’Ambrogio. Secondo le prime informazioni raccolte, all’improvviso per cause tuttora da accertare, da una mansarda si sono sollevate lingue di fuoco alte circa tre metri che hanno distrutto una porzione del tetto. I residenti ai piani superiori hanno subito abbandonato lo stabile, in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco.

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L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono accorsi diversi mezzi del Comando provinciale dei Vigili fuoco, fra cui un’autoscala, le autobotti e il carro soccorso: le squadre dei pompieri sono salite sul tetto per spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero agli altri appartamenti. Attorno al condominio si è creato un assembramento fra residenti e curiosi. Sul posto anche i Carabinieri locali per gli accertamenti e la Polizia Locale per le operazioni di viabilità, in un momento di intenso traffico veicolare. Al momento sono esclusi feriti nel rogo, che ha provocato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.