Incendio in cucina, intervengono i pompieri

Nella prima serata di mercoledì principio d'incendio in un appartamento in Largo Europa a Meda: sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco. Nessun intossicato, né feriti.

Incendio in cucina, pompieri al lavoro

Sono dovute intervenire le squadre dei Vigili del fuoco volontari di Seregno, Bovisio Masciago e Lazzate (con il carro fiamma) per spegnere il principio d'incendio in un appartamento al secondo piano di uno stabile in Largo Europa, non distante dalla stazione ferroviaria di Meda. Il fuoco si è sprigionato in cucina, all'ora di cena poco prima delle 20 di ieri, mercoledì 16 agosto: alla vista del fumo, gli occupanti dell'appartamento sono scappati e hanno trovato rifugio dai vicini.

Fiamme e fumo, ma nessun intossicato

I pompieri hanno domato le fiamme che hanno bruciato una parte della cucina. L'intervento è durato un paio d'ore. Sul posto è accorsa anche un'ambulanza dell'Avis Meda a scopo precauzionale. Il personale del 118 ha assistito alcuni residenti dopo l'inalazione del fumo, ma per nessuno si è reso necessario il trasporto all'ospedale. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, a metà serata, tutti i residenti hanno potuto fare rientro regolarmente nelle rispettive abitazioni. Un problema elettrico, presumibilmente, all'origine dell'incendio in cucina.