Dopo il rogo mortale, sopralluogo dei Vigili del Fuoco

Dopo il rogo mortale a Nova Milanese, lunedì mattina si è svolto il sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Davanti alla porta di casa del pensionato deceduto è stato posato un fiore: "Giorgio nei nostri cuori".

Stamattina il sopralluogo dei Vigili del Fuoco

Dopo l'incendio in cui ha perso la vita l'88enne Giorgio Vincenzi, questa mattina, lunedì 20 settembre, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo nella palazzina di vicolo San Grato, a Nova Milanese. Le cause del devastante rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti. Il Nucleo investigativo antincendio territoriale ha effettuato i dovuti rilievi: si è controllato se il contatore funzionasse regolarmente e quello che è rimasto delle prese di corrente. Era presente anche il sindaco Fabrizio Pagani.

I resti dell'incendio ancora di fronte l'abitazione

L’interno dell’abitazione è completamente bruciato: non si distinguono i mobili e i muri. La scala a chiocciola interna in legno che collegava i due livelli della casa è stata ridotta in cenere dalle fiamme. Resti di finestre rotte, del frigorifero, di libri e altri oggetti sono stati rimossi dall’abitazione durante le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri e giacciono ancora accatastate di fronte alla casa di Vincenzi.

Un biglietto e un girasole

Giorgio Vincenzi, chiamato da tutti "nonnino", era una persona molto amata. Aveva la passione per il ballo ed era riuscito a superare il Covid-19. I vicini del quartiere Grugnotorto, che fino all'ultimo hanno cercato di aiutarlo a scappare dal rogo, sono profodamente scossi per questa tragedia. Qualcuno ha voluto portare un pensiero e un gesto gentile in vicolo San Grato: due girasoli e un biglietto sono stati attaccati alla cassetta della posta dell’anziano: "Sono con te. Giorgio nei nostri cuori".