Incendio distrugge il tetto di una villetta a Limbiate

Maxi spiegamento di Vigili del Fuoco in centro a Limbiate, in via Cesare Battisti, per l'incendio che ha divorato il tetto di una villetta. L'allarme è scattato alle 18,20 di stasera, sabato: sul posto si sono precipitate diverse squadre del Comando di Monza e Brianza, che si sono messe subito al lavoro per placare le fiamme che si levavano alte nel cielo e si erano già propagate a quasi tutta la copertura dell'immobile.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno subito cercato di circoscrivere l'incendio e sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento. In via Battisti sono accorse tre autopompe, un carro soccorso, un'autoscala e due autobotti. Presenti anche le Forze dell'Ordine, Carabinieri e Polizia Locale che hanno subito chiuso al traffico la zona interessata dall'incendio, oltre al personale Areu ma per fortuna non ci sono persone ferite. Le cause dell'incendio non sono ancora state rese note.