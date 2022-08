Incendio in una ditta edile, 56enne in ospedale

Incendio nel capannone di una ditta edile che ha sede in via Ramelli a Desio, non distante da Cesano Maderno. Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e tre automezzi del 118. Ferito un 56enne che si trovava nell'azienda.

Incendio in una ditta edile

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 agosto, poco dopo le 16 si è sviluppato un incendio in via Ramelli a Desio nel deposito della ditta R.cinque, specializzata in materiali edili, ceramiche e arredo bagno. Sul posto sono accorsi diversi mezzi dei Vigili del fuoco dalle caserme di Monza e Desio, l'Automedica e due ambulanze del 118, con l'ausilio dei Carabinieri e della Polizia Locale.

Un 56enne trasportato in ospedale

L'incendio nel magazzino, che ha provocato un'alta colonna di fumo nero, è divampato per cause tuttora da accertare. Secondo le prime informazioni raccolte, a causa delle fiamme e del fumo un uomo di 56 anni che si trovava nella ditta edile è rimasto ferito e si è reso necessario il trasporto con l'ambulanza all'ospedale in codice giallo. Seguono aggiornamenti.