Incendio in un concessionario, notte di paura a Concorezzo. Le fiamme sono divampate nella notte tra venerdì 30 luglio e sabato 31 luglio 2022 in un autosalone di viale Sicilia.

Ingente spiegamento di forze

L'incendio è scoppiato poco prima delle 23 all'interno di un concessionario di auto a Concorezzo, lungo viale Sicilia. Numerosi i mezzi dei Vigili del fuoco di Monza impegnate nelle operazioni di spegnimento, durate circa 3 ore. Sul posto sono state inviate l'autopompa della sede centrale, l'autopompa del distaccamento di Vimercate, l'autobotte di Carate Brianza e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno. Le operazioni di spegnimento del rogo, come detto, sono durate circa 3 ore.

Indagini in corso

Fortunatamente al momento dell'incendio non erano presenti persone all'interno del concessionario e non si sono registrati feriti. Sulle cause del rogo indagano le Forze dell'ordine.