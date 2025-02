A Cesano Maderno sono in corso le indagini per risalire alle cause di un incendio divampato ieri in un terreno privato: a fuoco diverse auto.

Incendio in un terreno privato: a fuoco diverse auto

L'incendio è scoppiato in un'area di proprietà privata all'angolo tra via Turati e via Stromboli, alle 17.30 di ieri, venerdì 7 febbraio. Coinvolti almeno tre veicoli parcheggiati all'interno. I Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenuti con l'autopompa da Desio e due autobotti da Bovisio Masciago e Lazzate. Sul posto, con i pompieri, anche gli agenti della Polizia Locale.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Le squadre giunte in posto hanno estinto in breve tempo l'incendio, senza ulteriore propagazione delle fiamme a veicoli e a strutture limitrofe.

Non risultano coinvolti feriti. Indagini in corso, come detto, per capire cosa abbia provocato l'incendio.