Una nuova area cani in via Adamello, nel quartiere Molinello di Cesano Maderno.

Nuova area cani a Cesano Maderno: è la terza

Lo spazio verde, di circa 960 metri quadrati, è delimitato da una recinzione e suddiviso in due parti: una per cani di piccola taglia e l’altra per cani di dimensioni maggiori. Entrambe le aree sono dotate di una fontanella e di cestini portarifiuti anche per depositare le deiezioni canine. Nello spazio per i cani più piccoli è presente un tavolo da picnic con sedute, mentre in quello per i cani più grandi sono state posizione due panchine.

L'omaggio alla cagnolina Laika

Gli accessi sono due: da via Adamello per l’area dei cani di piccola taglia e da via Stromboli per quella riservata ai cani di taglia maggiore.

All’ingresso del nuovo spazio, oltre al cartello con le indicazioni sul corretto utilizzo dell’area, anche un’insegna con la storia della cagnolina Laika, la prima creatura vivente nello spazio, sacrificata nella capsula spaziale sovietica Sputnik 2 lanciata in orbita il 3 novembre 1957: un richiamo tematico al vicino Parco Solare, inaugurato qualche mese fa, e soprattutto un tributo alla memoria della povera Laika e il segno di una nuova e giusta sensibilità nei confronti degli animali

Il sopralluogo di sindaco e assessore

Nei giorni scorsi il sopralluogo del sindaco Gianpiero Bocca e dell’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso, accompagnati dai tecnici dell’Ufficio Ambiente, per verificare l’esito dei lavori.