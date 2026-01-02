Incendio in una casa, pompieri in azione a Camnago

Incendio in una casa, i Vigili del Fuoco sono entrati in azione a Camnago, frazione di Lentate sul Seveso.

Incendio in una casa, a fuoco il tetto

A prendere fuoco, intorno alle 14 di mercoledì 1 gennaio 2026, il tetto di un’abitazione in via Grazia Deledda.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, le quali hanno rapidamente estinto l’incendio che aveva già interessato circa 20 metri quadrati di copertura. In via Deledda sono giunti due APS (Auto Pompa Serbatoio), un carro soccorso, un’autoscala e un’ABP (Auto Botte Pompa).

Nessun ferito, cause in corso di accertamento

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto, in via precauzionale, sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma fortunatamente non risultano persone ferite.