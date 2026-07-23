Incendio in via Galvani, arrivano pompieri e Polizia Locale

Incendio in via Galvani, a Lentate sul Seveso, intorno alle 20 di ieri, mercoledì 22 luglio 2026.
Incendio in via Galvani
Ad accorgersi delle fiamme che stavano interessando le sterpaglie dell’area boschiva in fondo al parcheggio gli agenti della Polizia Locale, impegnati nel terzo turno serale. Immediatamente hanno chiamato i Vigili del Fuoco.
I pompieri hanno domato le fiamme
I pompieri, giunti sul posto tempestivamente, hanno provveduto a spegnere le fiamme, scongiurando che si propagassero ulteriormente causando danni maggiori.