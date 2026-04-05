Incendio nei pressi di un capannone, distrutte diverse auto

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute nel comune di Triuggio per un incendio che ha coinvolto alcuni veicoli parcheggiati nelle adiacenze di un capannone industriale.

L’incendio

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a Triuggio nella notte tra sabato e domenica, a pochi minuti dalla mezzanotte dopo che era scattato l’allarme per un incendio divampato in via Alighieri. Oltre a distruggere alcuni veicoli parcheggiati nelle adiacenze di un capannone industriale, le fiamme hanno interessato anche cataste di materiale ligneo presenti all’interno dell’area, in prossimità della recinzione perimetrale.

Le squadre hanno provveduto alle operazioni di spegnimento, alla messa in sicurezza dell’area e alla successiva bonifica dei materiali coinvolti.

Sul posto sono intervenuti due APS (Autopompa Serbatoio) dai distaccamenti di Seregno e Carate Brianza, due ABP (Autobotte Pompa) dai distaccamenti di Carate Brianza e Lissone, oltre all’Autoscala e al Carro Soccorso provenienti dalla sede centrale di Monza. Non si segnalano persone coinvolte, mentre le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di competenza e personale AREU.