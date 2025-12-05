Incendio nel capannone, l’azienda: “Torneremo più forti”

“Torneremo più forti di prima. La nostra dedizione alla qualità e alla produzione non si ferma”. Con queste parole i vertici della RoncaLab, l’azienda di Lomagna colpita dal grosso incendio avvenuto ieri, giovedì 4 dicembre 2025, hanno deciso di rivolgersi a dipendenti.

Vasto incendio a Lomagna

Come noto, il rogo all’interno dell’azienda con sede in via Marco Biagi a Lomagna, al confine con il territorio di Carnate, si è sviluppato attorno alle 12.30. Nello specifico, le fiamme si sono sprigionate nell’area produttiva dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse. Enorme lo spiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco e di soccorso, oltre a Polizia Locale e Carabinieri. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato.

Fiamme domate entro la serata

Già dalle 16 erano stati esclusi danni alle strutture del vicino stabilimento di Pastai in Brianza. Al momento dell’incendio in fabbrica c’erano una trentina di lavoratori, nessuno è stato ferito, le operazioni di evacuazione del personale si sono svolte in sicurezza. Entro la serata, comunque, le fiamme erano state domate. Questa mattina, venerdì 5 dicembre, si entrerà nell’azienda a fare una prima valutazione dei danni e anche per indagare sulle cause dell’incendio. Al momento non è ancora possibile stimare né le cause dell’incendio, né l’entità dei danni, che saranno valutate solo dopo l’accesso all’area da parte dei tecnici e dei periti.

Le rassicurazioni dei Comuni limitrofi

Così come il Comune di Lomagna, anche le Amministrazioni limitrofe (Usmate Velate, Carnate, Ronco Briantino) nella serata di ieri hanno diramato un breve comunicato per rassicurare la cittadinanza sulle conseguenze dell’incendio:

“L’incendio è sotto controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Arpa presente sul posto con i suoi tecnici, in considerazione della tipologia della colonna di fumo verticale sprigionata dal rogo, che ha favorito la dispersione in forma gassosa degli inquinanti in atmosfera e per la durata dell’episodio, non ha ritenuto necessarie misurazioni sulle concentrazioni di inquinanti nell’aria. È stata verificata anche la gestione delle acque di spegnimento. Non sono state riscontrate criticità di carattere ambientale. Gli operatori di Ats presenti hanno supportato la gestione degli aspetti di igiene pubblica. Non si ritiene sussistano motivi di preoccupazione per la cittadinanza. Si ringraziano i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i Carabinieri, la Polizia Locale, la Croce Bianca, ARPA, LRH, ATS e la Prefettura per il consistente supporto e il pronto intervento. Si esprime un pensiero di solidarietà alla proprietà e ai dipendenti dell’azienda.”

“Torneremo più forti”

Nella serata di ieri, su LinkedIn, l’azienda ha diffuso una nota per rassicurare i dipendenti e i propri partner commerciali.