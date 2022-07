Incendio nella notte al Roy bar

Grande spiegamento di forze questa notte, poco prima delle 2, in piazza San Carlo a Giussano: diversi mezzi dei pompieri sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme che si sono propagate all'interno dello storico locale, bar e ristorante.

Fiamme subito dopo la chiusura

L'incendio si è scatenato poco dopo la chiusura del locale: ad accorgersi delle fiamme uno dei titolari del Roy, storico locale della città, che rientrando a casa ha sentito dei rumori e pensando che fossero dei ladri è sceso a vedere, ma si è trovato davanti fiamme e fuoco. Ha subito chiamato i pompieri e nel frattempo ha cercato di intervenire da solo, usando la canna dell'acqua.

Ingenti i danni

Ci sono volute diverse ore per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l'aria. Il fumo ha raggiunto anche gli appartamenti sopra il locale, di proprietà della famiglia che da anni gestisce l'attività. Non è ancora chiara la causa dell'incendio, che potrebbe essersi originato dai condizionatori. Le fiamme si sono estese velocemente all'interno del locale e hanno distrutto mobili e arredo. Ingenti i danni. Sul posto sono intervenute due autopompe del distaccamento di Seregno, l'autoscala della sede Centrale di via Mauri e il modulo di supporto del Distaccamento di Lazzate. Durante l'intervento, a scopo precauzionale, sono state evacuate le famiglie occupanti gli appartamenti sopra il locale, ma al termine delle operazioni i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio.

