Dopo l'intervento nella serata di sabato 2 dicembre a Limbiate a causa di un incendio divampato in un parcheggio di via Corinna Bruni che ha gravemente danneggiato tre auto in sosta, i Vigili del fuoco hanno effettuato un ulteriore intervento in città poche ore dopo, a seguito di un altro rogo divampato in una abitazione.

Incendio nella notte in un'abitazione a Limbiate

Nel dettaglio erano le 2,35 quando alla centrale è arrivata una ulteriore richiesta di intervento per un incendio divampato al piano interrato di un'abitazione di via Goffredo Mameli, al quartiere Villaggio Giovi.

Sono accorse sul posto due autopompe, un carro soccorso, un'autoscala e un'autobotte dei Vigili del fuoco. Le squadre di pompieri sono state inviate dai distaccamenti di Bovisio Masciago, Desio, Monza e Lazzate. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Desio. In fase d'accertamento le cause dell'incendio.