Incendio nella palazzina dell’abbigliamento Mosca (FOTO)

Diversi mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio (domenica 31 maggio) per un incendio scoppiato in una palazzina a Triuggio in via Kennedy, nel quartiere Fanfani. Sul posto squadre di pompieri da Carate, Seregno e Monza oltre a una gazzella dei Carabinieri della Stazione di Biassono e a un’ambulanza della Croce bianca di Besana. Il personale del 118 ha soccorso un’anziana che si trovava all’interno della palazzina, rimasta leggermente intossicata.

Diversi mezzi sul posto

L’allarme è scattato poco dopo le 15 e sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del fuoco. I pompieri sono accorsi per domare le fiamme sprigionate all’interno della palazzina che al piano terra ospita il noto negozio di abbigliamento Mosca per bambini da 0 a 16 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incendio sarebbe scoppiato per cause accidentali. Diverse le persone che si sono radunate in via Kennedy alla vista dei mezzi di soccorso. I Carabinieri hanno chiuso l’accesso a via Kennedy per ragioni di sicurezza. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un’oretta.

